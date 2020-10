Usa, la polizia spara e uccide un afroamericano nello stato di Washington (Di sabato 31 ottobre 2020) La polizia ha sparato e ucciso un giovane afroamericano nello stato di Washington provocando un’ondata di proteste negli stati occidentali, che minacciano di aumentare le tensioni nelle regione e a Portland, la città dell’Oregon da mesi teatro principale del movimento di protesta. Chi è l’afroamericano ucciso Gli amici e i familiari della vittima hanno identificato il ragazzo ucciso come Kevin E Peterson Jr, di 21 anni, sottolineando che era un giocatore di football del suo liceo e un orgoglioso padre di una bambina. Peterson è stato ucciso giovedì sera nel parcheggio di una banca a Hazel Dell, una zona vicina a Vancouver, nello stato di Washington. Il padre ... Leggi su tpi (Di sabato 31 ottobre 2020) Lahato e ucciso un giovanediprovocando un’ondata di proteste negli stati occidentali, che minacciano di aumentare le tensioni nelle regione e a Portland, la città dell’Oregon da mesi teatro principale del movimento di protesta. Chi è l’ucciso Gli amici e i familiari della vittima hanno identificato il ragazzo ucciso come Kevin E Peterson Jr, di 21 anni, sottolineando che era un giocatore di football del suo liceo e un orgoglioso padre di una bambina. Peterson èucciso giovedì sera nel parcheggio di una banca a Hazel Dell, una zona vicina a Vancouver,di. Il padre ...

