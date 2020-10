Usa 2020, Trump soffia sul fuoco negazionista e attacca i medici: “Fanno più soldi se qualcuno muore di Covid” (Di sabato 31 ottobre 2020) “I nostri medici fanno più soldi se qualcuno muore di Covid. Voi lo sapete… Sono persone intelligenti”. E’ l’attacco lanciato da Donald Trump durante un comizio in Michigan. “In Germania e in altri luoghi, se hai un attacco di cuore o se hai il cancro, sei malato terminale, prendi il Covid, dicono che sei morto di cancro. Sei morto di infarto. Con noi, in caso di dubbio, scegli il Covid” ha affermato il presidente degli Stati Uniti. L'articolo Usa 2020, Trump soffia sul fuoco negazionista e attacca i medici: “Fanno più soldi se qualcuno muore di Covid” proviene da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) “I nostrifanno piùsedi Covid. Voi lo sapete… Sono persone intelligenti”. E’ l’attacco lanciato da Donalddurante un comizio in Michigan. “In Germania e in altri luoghi, se hai un attacco di cuore o se hai il cancro, sei malato terminale, prendi il Covid, dicono che sei morto di cancro. Sei morto di infarto. Con noi, in caso di dubbio, scegli il Covid” ha affermato il presidente degli Stati Uniti. L'articolo Usasul: “Fanno piùsedi Covid” proviene da ...

