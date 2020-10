Usa 2020, le grandi sfide che aspettano il presidente: disegnare il (nuovo) ruolo dell’America nel mondo (Di sabato 31 ottobre 2020) Elezioni Usa 2020: candidati, sondaggi e come si votaC’è una peculiarità sorprendente, e forse inaspettata, nella visione di Donald Trump del ruolo americano nel mondo svelata da The Atlantic. Secondo il magazine, che da anni non risparmia attacchi al presidente americano, Trump ha ragione, solo che non è ne è consapevole. Il declino della leadership americana all’estero era già in discesa poco prima della fine della guerra fredda ed è stato Trump a «mostrare al mondo la scomoda verità», ha scritto il quotidiano. Con quella che alcuni suoi consiglieri, diplomatici e chi l’ha conosciuto hanno definito semplice ingenuità, Trump è riuscito a mostrare tutti i difetti della politica estera americana degli ultimi 30 ... Leggi su open.online (Di sabato 31 ottobre 2020) Elezioni Usa: candidati, sondaggi e come si votaC’è una peculiarità sorprendente, e forse inaspettata, nella visione di Donald Trump delamericano nelsvelata da The Atlantic. Secondo il magazine, che da anni non risparmia attacchi alamericano, Trump ha ragione, solo che non è ne è consapevole. Il declino della leadership americana all’estero era già in discesa poco prima della fine della guerra fredda ed è stato Trump a «mostrare alla scomoda verità», ha scritto il quotidiano. Con quella che alcuni suoi consiglieri, diplomatici e chi l’ha conosciuto hanno definito semplice ingenuità, Trump è riuscito a mostrare tutti i difetti della politica estera americana degli ultimi 30 ...

