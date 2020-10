Usa 2020: Ivanka Trump contraria all'aborto, sono pro-vita (Di sabato 31 ottobre 2020) NEW YORK, 31 OTT - Ivanka Trump, la figlia consigliera di Donald Trump, esce allo scoperto e si dichiara contraria all'aborto. Dopo aver rifiutato per anni di prendere una posizione chiara sul tema, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 31 ottobre 2020) NEW YORK, 31 OTT -, la figlia consigliera di Donald, esce allo scoperto e si dichiaraall'. Dopo aver rifiutato per anni di prendere una posizione chiara sul tema, ...

luigidimaio : Segnali incoraggianti. Col #pattoexport siglato al @ItalyMFA crescono le esportazioni di Made in Italy durante la p… - fattoquotidiano : Covid, “gli anticorpi dei sopravvissuti durano per diversi mesi”. Lo studio Usa su oltre 30mila pazienti che ribalt… - Agenzia_Ansa : #Covid, i medici Usa protestano dopo le accuse di #Trump: 'Calunnie. Seguisse la #scienza e invitasse a rispettare… - zazoomblog : Usa 2020: Ivanka Trump contraria allaborto sono pro-vita - #2020: #Ivanka #Trump #contraria - serenel14278447 : Biden, Trump non ha piano per Covid, ha abbandonato Usa -