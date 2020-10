Unghie di Halloween | nail art divertente o spaventosa? Quale preferite?

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 31 ottobre 2020)in perfetto trend con la notte più attesa dell’autunno, quella di. Non lasciatevi sorprendere e organizzate una festa – rigorosamente per pochi intimi – con unaart! Una manicure? Voi? Di seguito tutti i migliori esempi per unaart perfetta! Curiose?: laarte paurosa Leart perreinterpretano i trend di stagione in chiave horror. Ecco dunque, che la French Manicure si arricchisce di qualche goccia di sangue e i contrasti optical danno vita a fantasmi spaventosi. Per chi ...