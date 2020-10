Un ritardo nello spoglio può incendiare gli Usa

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 31 ottobre 2020) La notte del 3 novembre quasi sicuramente non conosceremo chi sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti. L’attesa per il risultato si protrarrà per settimane se, come probabile, al lento scrutinio dei voti per posta che in alcuni Stati durerà per altri 6 o 13 giorni, si sovrapporranno le contestazioni legali e i disordini militanti.Così l’ansia per conoscere il nuovo presidente forse potrà non trascorrere in maniera del tutto pacifica. Per la prima volta migliaia di elettori rossi (Repubblicani) e blu (Democratici), oltre ad alcuni leader, hanno dichiarato apertamente di non essere disposti ad accettare un presidente della parte avversa, soprattutto se scaturirà dai voti postali o dalle decisioni delle corti statali e federali relative agli Stati in bilico.Non è perciò infondato il timore che si verifichino eventi ...