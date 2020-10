Ultime Notizie Roma del 31-10-2020 ore 09:00 (Di sabato 31 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale negro Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Firenze guerriglia nella notte 20 persone fermate feriti agenti di polizia gli agenti raggiunti dal lancio di pietre e bottiglie Molotov il sindaco Nardella una violenza gratuita e fine a se stessa cifra è già a Firenze deve pagare ha detto il primo cittadino anche la Gran Bretagna è pronta ormai ha a tornare a una qualche forma di lockdown nazionale per provare a fermare a fermare la seconda ondata di coronavirus lo anticipo oggi i giornali come Heinz Guardian riprendo che il premier Tori Boris Johnson dopo aver resistito nei giorni scorsi al suggerimento di imporre un confinamento generalizzato e due settimane si prepara ad annunciare a me ora la settimana entrante uno forse anche più lungo nell’intera Inghilterra La ... Leggi su romadailynews (Di sabato 31 ottobre 2020)dailynews radiogiornale negro Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Firenze guerriglia nella notte 20 persone fermate feriti agenti di polizia gli agenti raggiunti dal lancio di pietre e bottiglie Molotov il sindaco Nardella una violenza gratuita e fine a se stessa cifra è già a Firenze deve pagare ha detto il primo cittadino anche la Gran Bretagna è pronta ormai ha a tornare a una qualche forma di lockdown nazionale per provare a fermare a fermare la seconda ondata di coronavirus lo anticipo oggi i giornali come Heinz Guardian riprendo che il premier Tori Boris Johnson dopo aver resistito nei giorni scorsi al suggerimento di imporre un confinamento generalizzato e due settimane si prepara ad annunciare a me ora la settimana entrante uno forse anche più lungo nell’intera Inghilterra La ...

