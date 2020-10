Ufficiale, la Reggiana non parte per Salerno: “Non ci saremo, causa forza maggiore” (Di sabato 31 ottobre 2020) La gara di Serie B tra Salernitana e Reggiana prevista per le ore 16.00 all’Arechi non si giocherà causa Covid-19 e la Salernitana vincerà 3-0 a tavolino. Questo il comunicato della Reggiana: “Il club granata comunica che la Prima Squadra non scenderà in campo per causa di forza maggiore nella gara Salernitana – Reggiana in seguito all’emergenza sanitaria che ha colpito il gruppo negli ultimi giorni, avendo ancora riscontrato negli accertamenti medici di ieri 18 casi di positività al Covid-19 tra i calciatori e 5 tra i componenti dello staff. Sono in atto e proseguiranno nelle prossime ore su tutti i tesserati i test previsti dai protocolli del Ministero della Sanità e della FIGC, al fine del pronto recupero di uno stato di ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 ottobre 2020) La gara di Serie B tra Salernitana eprevista per le ore 16.00 all’Arechi non si giocheràCovid-19 e la Salernitana vincerà 3-0 a tavolino. Questo il comunicato della: “Il club granata comunica che la Prima Squadra non scenderà in campo perdimaggiore nella gara Salernitana –in seguito all’emergenza sanitaria che ha colpito il gruppo negli ultimi giorni, avendo ancora riscontrato negli accertamenti medici di ieri 18 casi di positività al Covid-19 tra i calciatori e 5 tra i componenti dello staff. Sono in atto e proseguiranno nelle prossime ore su tutti i tesserati i test previsti dai protocolli del Ministero della Sanità e della FIGC, al fine del pronto recupero di uno stato di ...

