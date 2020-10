Udinese-Milan, i convocati di Pioli: la decisione su Donnarumma (Di sabato 31 ottobre 2020) Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati del Milan per la gara di domani in casa dell’Udinese. Rientrano Donnarumma e Hauge Stefano Pioli ritrova Gianluigi Donnaruma e Hauge, dopo la negatività dei due calciatori al Covid-19, per la trasferta del Milan sul campo dell’Udinese. Nella lista dei convocati non figura invece Gabbia. Portieri: A.Donnarumma, G.Donnarumma, TatarușanDifensori: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernandez, Kalulu, Kjaer, RomagnoliCentrocampisti: Bennacer, Calhanoglu, Díaz, Hauge, Kessie, Krunic, Saelemaekers, TonaliAttaccanti: Ibrahimovic, Leao, Maldini, Rebic Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Stefanoha diramato la lista deidelper la gara di domani in casa dell’. Rientranoe Hauge Stefanoritrova Gianluigi Donnaruma e Hauge, dopo la negatività dei due calciatori al Covid-19, per la trasferta delsul campo dell’. Nella lista deinon figura invece Gabbia. Portieri: A., G., TatarușanDifensori: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernandez, Kalulu, Kjaer, RomagnoliCentrocampisti: Bennacer, Calhanoglu, Díaz, Hauge, Kessie, Krunic, Saelemaekers, TonaliAttaccanti: Ibrahimovic, Leao, Maldini, Rebic Leggi su Calcionews24.com

