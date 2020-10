Udinese, Deulofeu: «Voglio tornare al top. Col Milan ho fatto molto bene» (Di sabato 31 ottobre 2020) Gerard Deulofeu affronterà da ex il Milan nel match di domani tra l’Udinese e la squadra di Pioli Gerard Deulofeu contro il suo passato nel match di domani contro il Milan. L’attaccante dell’Udinese ha dichiarato al quotidiano AS: «Sono contento di essere tornato a giocare dopo sette mesi e mezzo fermo per infortunio». L’ex Watford aggiunge: «Voglio tornare al mio miglior livello e l’Italia è il posto perfetto. Qui ho già fatto molto bene al Milan. Loro sono in un grande momento, dovremo affrontarli a viso aperto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Gerardaffronterà da ex ilnel match di domani tra l’e la squadra di Pioli Gerardcontro il suo passato nel match di domani contro il. L’attaccante dell’ha dichiarato al quotidiano AS: «Sono contento di essere tornato a giocare dopo sette mesi e mezzo fermo per infortunio». L’ex Watford aggiunge: «al mio miglior livello e l’Italia è il posto perfetto. Qui ho giàal. Loro sono in un grande momento, dovremo affrontarli a viso aperto». Leggi su Calcionews24.com

