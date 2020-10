Tutti zitti? Salvini | basta una foto per fare a pezzi la Lamorgese | Vergognosi | inadeguati | picchia durissimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 31 ottobre 2020) Ancora all'attacco, Matteo. Ancora contro Luciana, il ministro dell'Interno nel mirino dopo la strage di Nizza: a uccidere, come è noto, un uomo che era sbarcato da clandestino a Lampedusa e poi sfuggito alle nostre autorità. Il leader della Legaduro su Twitter, dove scrive: "L'Italia al contrario. A maggior ragione in un momento così difficile per il Paese un governo serio dovrebbe sigillare i confini!!! Anche su questo Giuseppe Conte e compagnia stanno mostrando tutta la loro vergognosa inadeguatezza". Ma non è tutto.rilancia anche un meme dal titolo: "Trova le differenze". Nella parte alta, si vede unadel leghista con la scritta "chiude i porti e azzera gli sbarchi: a processo". Nella parte bassa unadella ...