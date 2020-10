Trump sposa il negazionismo: 'I medici inventano i morti di Covid per fare più soldi' (Di sabato 31 ottobre 2020) Trump ha ormai sposato la vita del negazionismo, per raschiare dal fondo del barile statunitense gli ultimi voti a pochi giorni dall'Election Day. E adesso si è inventato che i medici si starebbero ... Leggi su globalist (Di sabato 31 ottobre 2020)ha ormaito la vita del, per raschiare dal fondo del barile statunitense gli ultimi voti a pochi giorni dall'Election Day. E adesso si è inventato che isi starebbero ...

claire_cocteau : La Hillary che non sposa Bill forse diventa Presidente perché si emancipa dalla paura della solitudine, quell’handi… - 2piedi : RT @ebreieisraele: Il figlio di #biden divorziato sposa la vedova del fratello, mette incinta una ballerina ma zero alimenti si dice indige… - yoygiada : RT @ebreieisraele: Il figlio di #biden divorziato sposa la vedova del fratello, mette incinta una ballerina ma zero alimenti si dice indige… - erikaofthestate : che magia real time, fuori c'è il covid, la gente che sfonda le vetrine, le manifestazioni, trump e loro lì sereni… - Castelletta61 : RT @ebreieisraele: Il figlio di #biden divorziato sposa la vedova del fratello, mette incinta una ballerina ma zero alimenti si dice indige… -