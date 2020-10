Trump-Biden, se gli ispanici fanno da ago della bilancia (Di sabato 31 ottobre 2020) Nel giorno in cui i casi di coronavirus negli Usa superano i nove milioni e mentre i decessi sono ormai quasi 230.000, Donald Trump, in un comizio elettorale, cavalca una teoria del complotto secondo cui medici avidi gonfiano per lucro le vittime dell’epidemia: “I nostri medici fanno più soldi se qualcuno muore di Covid: voi lo sapete, sono persone intelligenti… “, ammicca ai suoi fan il magnate presidente. Il cui ritardo dal suo rivale Joe Biden resta sostanzialmente stabile, al termine di una settimana che ha visto Wall Street subire le perdite maggiori dal marzo scorso, nonostante l’impennata del Pil registrata nel terzo trimestre, per l’effetto combinato della virulenza dell’epidemia nell’Unione e delle misure restrittive nell’Unione europea. Secondo i ... Leggi su formiche (Di sabato 31 ottobre 2020) Nel giorno in cui i casi di coronavirus negli Usa superano i nove milioni e mentre i decessi sono ormai quasi 230.000, Donald, in un comizio elettorale, cavalca una teoria del complotto secondo cui medici avidi gonfiano per lucro le vittime dell’epidemia: “I nostri medicipiù soldi se qualcuno muore di Covid: voi lo sapete, sono persone intelligenti… “, ammicca ai suoi fan il magnate presidente. Il cui ritardo dal suo rivale Joeresta sostanzialmente stabile, al termine di una settimana che ha visto Wall Street subire le perdite maggiori dal marzo scorso, nonostante l’impennata del Pil registrata nel terzo trimestre, per l’effetto combinatovirulenza dell’epidemia nell’Unione e delle misure restrittive nell’Unione europea. Secondo i ...

