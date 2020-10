“Trovato integratore per prevenire il Covid-19”, ma l’Università di Bologna è ancora al lavoro (Di sabato 31 ottobre 2020) I nostri lettori ci segnalano un articolo pubblicato da IlMeteo.it che nel titolo parla della scoperta di un integratore per prevenire il Covid-19. Il merito sarebbe dell’Università degli studi di Bologna all’interno del progetto europeo SPIN. Secondo il titolo proposto da IlMeteo.it l’esistenza di tale integratore sarebbe già certezza, ma se leggiamo il testo ci accorgiamo che non è così. L’integratore è in fase di sviluppo All’interno dell’articolo, infatti, troviamo: Come riportato anche dall’autorevole agenzia ANSA, l’integratore, attualmente in via di sviluppo e validazione, punta a potenziare notevolmente il sistema immunitario, per poter prevenire ... Leggi su bufale (Di sabato 31 ottobre 2020) I nostri lettori ci segnalano un articolo pubblicato da IlMeteo.it che nel titolo parla della scoperta di unperil-19. Il merito sarebbe dell’Università degli studi diall’interno del progetto europeo SPIN. Secondo il titolo proposto da IlMeteo.it l’esistenza di talesarebbe già certezza, ma se leggiamo il testo ci accorgiamo che non è così. L’è in fase di sviluppo All’interno dell’articolo, infatti, troviamo: Come riportato anche dall’autorevole agenzia ANSA, l’, attualmente in via di sviluppo e validazione, punta a potenziare notevolmente il sistema immunitario, per poter...

