Tremila telefonate al giorno | 118 ko | “Siamo pochi | aiutateci”

(Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Quasiale oltre 200 interventi. Sono i numeri che il 118 è chiamato a sostenere in questa fase di emergenza coronavirus. I dati sono stati diffusi dallo stesso direttore di Napoli e coordinatore del soccorso regionale Giuseppe Galano che ha poi denunciato le poche risorse umane a disposizione. La carenza di personale è di almeno 60 unità tra medici, infermieri e autisti delle ambulanze “Abbiamo una carenza storica di personale che, in questo momento si fa sentire di più – dice Galano – Avremmo bisogno almeno di 30 medici, 30 infermieri, e oltre 10 autisti delle ambulanze. Attualmente, in servizio siamo in 250”. Gli operatori lavorano costantemente bardati (guanti, maschera, visiera, calzari) e tra un ...