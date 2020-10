Trapani | si lavora per il rilancio | costituito formalmente il comitato “C’è chi il Trapani lo ama”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 31 ottobre 2020) Si èquesta mattina davanti al notaio Saverio Camilleri il“C’è chi illo ama”, nato spontaneamente nello scorso mese di agosto con l’intento di garantire la continuità del calcio a, con il sostegno delle forze economiche ed imprenditoriali del territorio.Il, sfumata la possibilità di salvare ilCalcio, nonostante l’impegno profuso, per le note vicende che hanno portato poi all’esclusione della squadra cittadina dal campionato di Serie C, non si è fermato ed ha proseguito il percorso volto, a questo punto, a costituire una nuova società sportiva, che si riconosca nei valori della ...