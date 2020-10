Tragedia sulle montagne del Trentino: torinese si schianta con la tuta alare, morto (Di sabato 31 ottobre 2020) Fabrizio Paciocco, professionista torinese di 46 anni, è morto nella giornata di ieri, venerdì 30 ottobre 2020, in un incidente avvenuto lanciandosi con la sua tuta alare dai monti Lessini, in ... Leggi su torinotoday (Di sabato 31 ottobre 2020) Fabrizio Paciocco, professionistadi 46 anni, ènella giornata di ieri, venerdì 30 ottobre 2020, in un incidente avvenuto lanciandosi con la suadai monti Lessini, in ...

Tragedia in Trentino: addio al torinese Fabrizio Paciocco

Tragedia in Trentino. Fabrizio Paciocco ... Inutile l’allarme lanciato in diretta dagli amici, che lo stavano seguendo live sul cellulare e che a un certo punto non hanno più avuto sue notizie. Un ...

