Traffico Roma del 31-10-2020 ore 17 | 30

(Di sabato 31 ottobre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione chiusa via Goito per una manifestazione le linee bus 16 38 e 92 transitano su via XX Settembre trasporto pubblico oggi l’orario lungo per le metropolitane con le ultime corse dai capolinea 1:30 di notte per evitare assembramenti anche questa sera dalle 21 alle 24 chiusa Campo dei Fiori Piazza Trilussa Madonna di monti via del Pigneto e via Pesaro fino a 23 novembre Ricordiamo lo stop agli spostamenti notturni su tutto il territorio regionale dalle 24 alle 5 del giorno successivo se non giustifica tramite autocertificazione esigenze lavorative motivi di salute casi di necessità o situazione di urgenza consentito il rientro presso la propria residenza o domicilio abituale di tutte le informazioni necessarie per spostarsi potete consultare il sitopunto luceverde.it la Silvia asciuga il ...