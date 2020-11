Torna la stagione del tè Nel mondo se ne bevono 25 000 tazze ogni secondo

Leggi su panorama

(Di sabato 31 ottobre 2020) Nero, bianco o verde. Con fiori di ibisco o un leggero profumo di bergamotto. Il tè resta ancora una delle bevande più amate al. A Dubai è persino stato organizzato il «Global Dubai Tea Forum» dove è stato presentato un report sul consumo della bevanda in giro per il.Complessivamente consumiamo oltre mille miliardi di bevande non alcoliche (esclusa l'acqua del rubinetto). Un numero destinato a crescere nei prossimi altri, mentre l'attenzione per il benessere fisico continua a crescere.i dati raccolti, in media abbiamo 48 momenti in cui possiamo consumare bevande nell'arco di una settimana, e il tè detiene lo «share of throat» - termine coniato da Coca Cola per valutare la percentuale di consumo mondiale di una bevanda - maggiore, con 9,6 "occasioni" contro ...