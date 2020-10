Torino-Lazio, Giampaolo: “Dobbiamo riprendere fiducia, settimana importante” (Di sabato 31 ottobre 2020) Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Lazio, in programma domani alle 15:00 all’Olimpico Grande Torino. Il tecnico dei granata vuole però in primis esprimere la vicinanza al presidente Cairo, colpito dal Covid-19 e ricoverato a Milano: “Gli facciamo gli auguri di pronta guarigione, giocheremo anche per lui”. Il Torino è reduce dalla vittoria in Coppa Italia, risultato che potrebbe essere uno spartiacque della stagione: “Abbiamo bisogno di recuperare fiducia e autostima, l’aspetto mentale è fondamentale nel calcio e domani voglio mettere almeno un mattone – spiega Giampaolo – Inizia una settimana importante, con tre partite che possono segnare il nostro ... Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) Marcoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, in programma domani alle 15:00 all’Olimpico Grande. Il tecnico dei granata vuole però in primis esprimere la vicinanza al presidente Cairo, colpito dal Covid-19 e ricoverato a Milano: “Gli facciamo gli auguri di pronta guarigione, giocheremo anche per lui”. Ilè reduce dalla vittoria in Coppa Italia, risultato che potrebbe essere uno spartiacque della stagione: “Abbiamo bisogno di recuperaree autostima, l’aspetto mentale è fondamentale nel calcio e domani voglio mettere almeno un mattone – spiega– Inizia unaimportante, con tre partite che possono segnare il nostro ...

