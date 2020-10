Torino, il bollettino su Cairo: “febbre non elevata e non necessita di ossigenoterapia” (Di sabato 31 ottobre 2020) L'articolo Torino, il bollettino su Cairo: “febbre non elevata e non necessita di ossigenoterapia” CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 31 ottobre 2020) L'articolo, ilsu: “febbre none nondi ossigenoterapia” CalcioWeb.

CalcioWeb : @TorinoFC_1906, il bollettino su #Cairo: 'febbre non elevata e non necessita di ossigenoterapia' - - CampoFattore : #Torino, le condizioni di Cairo: 'Febbre non elevata, non ha bisogno di ossigeno' - si rende noto sul bollettino me… - sportli26181512 : Cairo ricoverato: 'Febbre non elevata, non necessita di ossigenoterapia': Cairo ricoverato: 'Febbre non elevata, no… - cmdotcom : #Torino , il bollettino del San Paolo su #Cairo : 'Febbre non elevata, non ha bisogno dell'ossigeno' #Covid… - sportli26181512 : Torino, il bollettino del San Paolo su Cairo: 'Febbre non elevata, non ha bisogno dell'ossigeno': Il reparto di Mal… -