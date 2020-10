Torino, i convocati per la Lazio: assenti Izzo e Zaza (Di sabato 31 ottobre 2020) Il Torino ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro la Lazio: assenti Armando Izzo e Simone Zaza Il Torino ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro la Lazio, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. assenti Armando Izzo e Simone Zaza. PORTIERI: Milinkovic, Rosati, Sirigu, Ujkani DIFENSORI: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda CENTROCAMPISTI: Gojak, Linetty, Lukic, Meité, Rincon, Segre ATTACCANTI: Belotti, Bonazzoli, Edera, Verdi, Vianni Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Ilha diramato la lista deiin vista del match contro laArmandoe SimoneIlha diramato la lista deiin vista del match contro la, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A.Armandoe Simone. PORTIERI: Milinkovic, Rosati, Sirigu, Ujkani DIFENSORI: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda CENTROCAMPISTI: Gojak, Linetty, Lukic, Meité, Rincon, Segre ATTACCANTI: Belotti, Bonazzoli, Edera, Verdi, Vianni Leggi su Calcionews24.com

