Torino, Cairo ricoverato per Coronavirus: il messaggio del presidente dei granata

Urbano Cairo positivo al Coronavirus. Il presidente del Torino è ricoverato all'Ospedale San Paolo dopo essere risultato positivo al tampone per la ricerca del Covid-19. Il patron dei granata, da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita ed è in buone condizioni sotto l'osservazione dei medici. Attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, ha voluto condividere con tutti l'esperienza vissute nelle ultime ore.

"Desidero innanzitutto ringraziare i medici e gli infermieri dell'Ospedale San Paolo che si stanno occupando di tutti i pazienti in modo eccellente. Ringrazio poi i tantissimi che mi hanno scritto e mi ..."

