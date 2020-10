Torino, accertamenti per Cairo dopo la positività al Coronavirus: le ultime (Di sabato 31 ottobre 2020) Urbano Cairo è risultato positivo al Coronavirus ed è attualmente degente presso il reparto di Malattie infettive dell’Ospedale San Paolo di Milano Urbano Cairo è risultato positivo al Coronavirus ed è attualmente degente presso il reparto di Malattie infettive dell’Ospedale San Paolo di Milano. Ecco il bollettino sulle sue condizioni: «Urbano Cairo sta effettuando gli accertamenti del caso, manifesta febbre non elevata e non necessita di ossigenoterapia» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Urbanoè risultato positivo aled è attualmente degente presso il reparto di Malattie infettive dell’Ospedale San Paolo di Milano Urbanoè risultato positivo aled è attualmente degente presso il reparto di Malattie infettive dell’Ospedale San Paolo di Milano. Ecco il bollettino sulle sue condizioni: «Urbanosta effettuando glidel caso, manifesta febbre non elevata e non necessita di ossigenoterapia» Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Cairo, il presidente del Torino positivo al Covid: “Febbre ma non ha bisogno di ossigeno”: Il numero uno di Torino… - gazzettaGranata : Torino, accertamenti per Cairo: “Febbre non elevata” #TorinoFC #FVCG #SFT - salvione : Torino, accertamenti per Cairo: 'Febbre non elevata' - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ? Accertamenti per #Cairo, ma la febbre non è alta Il #presidente del #Toro ricoverato a #Milano dopo la positività al #Covid… - RaiSport : ? Accertamenti per #Cairo, ma la febbre non è alta Il #presidente del #Toro ricoverato a #Milano dopo la positività… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino accertamenti Torino, accertamenti per Cairo: "Febbre non elevata" Corriere dello Sport Calcio: Lazio; 'alcuni positivi, oggi nuovi tamponi'

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - 'Dagli accertamenti di ieri sono risultati positivi ai tamponi molecolari alcuni componenti del gruppo squadra. Sulla base ...

La Lazio vuole giocare, il comunicato: "Oggi nuovi tamponi per individuare i calciatori impiegabili"

Una decisione sulla possibilità di disputare la gara di domani contro il Torino, dunque, arriverà solo dopo l'esito dei nuovi tamponi che verranno effettuati in giornata. Di seguito la nota del club: ...

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - 'Dagli accertamenti di ieri sono risultati positivi ai tamponi molecolari alcuni componenti del gruppo squadra. Sulla base ...Una decisione sulla possibilità di disputare la gara di domani contro il Torino, dunque, arriverà solo dopo l'esito dei nuovi tamponi che verranno effettuati in giornata. Di seguito la nota del club: ...