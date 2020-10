Tommaso Zorzi piange per il travestimento di Halloween: il motivo (video) (Di domenica 1 novembre 2020) Stasera, sabato 31 ottobre 2020, si festeggia la notte di Halloween anche nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. A Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, sono capitata, per scelta degli autori, i vestiti i costumi delle gemelle di Shining. Tommaso Zorzi su Alba Parietti: “Mi ha affossato” (video) L’influencer, nonostante non abbia mostrato contrarietà nell’indossare quell’abito di scena, è scoppiato in lacrime perché quel travestimento gli ha portato in mente gli anni dell’adolescenza in cui è stato vittima di bullismo. L’ex protagonista di ‘Riccanza’ si è sfogato, a lungo, in giardino, con l’ex moglie di Andrea Roncato: Zorzi: “Non è ... Leggi su gossipblog (Di domenica 1 novembre 2020) Stasera, sabato 31 ottobre 2020, si festeggia la notte dianche nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. Ae Stefania Orlando, sono capitata, per scelta degli autori, i vestiti i costumi delle gemelle di Shining.su Alba Parietti: “Mi ha affossato” () L’influencer, nonostante non abbia mostrato contrarietà nell’indossare quell’abito di scena, è scoppiato in lacrime perché quelgli ha portato in mente gli anni dell’adolescenza in cui è stato vittima di bullismo. L’ex protagonista di ‘Riccanza’ si è sfogato, a lungo, in giardino, con l’ex moglie di Andrea Roncato:: “Non è ...

