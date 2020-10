ilpost : Tienimi Bordone, la raccolta della settimana - zazoomblog : Tienimi Bordone la raccolta della settimana - #Tienimi #Bordone #raccolta #della - Sbonini51 : RT @ilpost: Tienimi Bordone, la raccolta della settimana - ilpost : Tienimi Bordone, la raccolta della settimana -

Ultime Notizie dalla rete : Tienimi Bordone

Il Post

Quello che indaga sul motivo per cui molte, moltissime persone si affidano a questo tipo di organizzazioni: e potrebbe aiutarle a superare, in parte, il senso di colpa ...Tienimi Bordone è il podcast quotidiano di Matteo Bordone sul Post. Il titolo si capisce? Metti che non si capisce: è un gioco di parole sul fatto che lui si chiama Bordone, ed è buffo, come quando si ...