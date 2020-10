tgcom24. Coronavirus, già dal 2 novembre possibili lockdown mirati - Ipotesi dad anche per le scuole medie (Di sabato 31 ottobre 2020) Dopo il nuovo picco contagi in Italia, con oltre 31mila in 24 ore, il Paese sembra prepararsi a un nuovo inevitabile lockdown. L'indice Rt è a 1,7, con 11 Regioni 'a rischio elevato'. Il governo ... Leggi su tvsette (Di sabato 31 ottobre 2020) Dopo il nuovo picco contagi in Italia, con oltre 31mila in 24 ore, il Paese sembra prepararsi a un nuovo inevitabile. L'indice Rt è a 1,7, con 11 Regioni 'a rischio elevato'. Il governo ...

MediasetTgcom24 : Usa, Trump attacca i medici: 'Fanno i soldi con il Covid' #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Bertolaso: misure drastiche o situazione come a metà marzo #coronavirus - MediasetTgcom24 : Covid, l'oncologo: tumori e infarti più letali, meno cure per paura del virus #coronavirus - AdaRidolfo : RT @MediasetTgcom24: Covid, l'oncologo: tumori e infarti più letali, meno cure per paura del virus #coronavirus - GiDiFenza : RT @MediasetTgcom24: Covid, l'oncologo: tumori e infarti più letali, meno cure per paura del virus #coronavirus -