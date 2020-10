Terrorismo islamico, Riva Destra in videoconferenza sui rischi in Italia (Di sabato 31 ottobre 2020) Lunedì sera 2 novembre 2020, alle ore 20.30, si terrà la videoconferenza di Riva Destra (il movimento politico-culturale federato con Fratelli d'Italia) sul pericolo Terrorismo islamico. Interverranno Carlo Fidanza Capodelegazione Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, Magdi Cristiano Allam, Thibaut de La Tocnaye, consigliere regionale della Provenza e membro dell'Ufficio Nazionale del Rassemblement National (già Front National), oltre agli esponenti di Riva Destra Angelo Bertoglio e Fabio Schiuma, quest'ultimo componente del Dipartimento Nazionale Organizzazione di FdI. Introdurranno le promotrici dell'incontro Maria Grazia Fria, consigliere comunale di FdI a La Spezia e Loredana Vaccarotti di ... Leggi su iltempo (Di sabato 31 ottobre 2020) Lunedì sera 2 novembre 2020, alle ore 20.30, si terrà ladi(il movimento politico-culturale federato con Fratelli d') sul pericolo. Interverranno Carlo Fidanza Capodelegazione Fratelli d'al Parlamento europeo, Magdi Cristiano Allam, Thibaut de La Tocnaye, consigliere regionale della Provenza e membro dell'Ufficio Nazionale del Rassemblement National (già Front National), oltre agli esponenti diAngelo Bertoglio e Fabio Schiuma, quest'ultimo componente del Dipartimento Nazionale Organizzazione di FdI. Introdurranno le promotrici dell'incontro Maria Grazia Fria, consigliere comunale di FdI a La Spezia e Loredana Vaccarotti di ...

Tunisia-Nizza, viaggio nel "terrorismo fai da te"

Il ritratto di Brahim Aouissaou fa emergere che i terroristi reclutano giovani emarginati non offrendo loro il miraggio del “Califfato” ma un salario per combattere la Jihad" ...

