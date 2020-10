Terremoto nell’Egeo | almeno 25 morti e 831 feriti a Smirne

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 31 ottobre 2020) E' di 25e 831l'ultimo bilancio delle vittime delche ieri ha colpito la città di, in Turchia. Lo ha reso noto la protezione civile turca, citata dall'agenzia di stampa Anadolu. L'epicentro del sisma, di magnitudo 6,6, era localizzato nell'Egeo, 12 chilometri a nord dell'isola greca di Samo, dove ci sono statidue. Le autorità turche hanno riferito di 489 scosse di assestamento, di cui 35 di magnitudo superiore a 4. Asono ancora in corso le ricerche in otto edifici crollati, su 17 in totale.