Tennis: super Sonego, a Vienna è finale! (Di sabato 31 ottobre 2020) Vienna - Continua il torneo da sogno di Lorenzo Sonego all' Erste Bank Open , ultimo Atp 500 di questo 2020 dotato di un montepremi di 1.409.510 euro, che si sta disputando sul veloce indoor della ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 31 ottobre 2020)- Continua il torneo da sogno di Lorenzoall' Erste Bank Open , ultimo Atp 500 di questo 2020 dotato di un montepremi di 1.409.510 euro, che si sta disputando sul veloce indoor della ...

1987_Lorenza : Sto telecronista di Super tennis non si può sentire. - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Super #Sonego, impresa a #Vienna: battuto il numero uno #Djokovic - AlessandroFor20 : RT @N2R_ceo: grande sonego una piccola buona notizia in questo periodo... - N2R_ceo : grande sonego una piccola buona notizia in questo periodo... - Gazzetta_it : Super #Sonego, impresa a #Vienna: battuto il numero uno #Djokovic -