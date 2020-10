Tennis, Sonego batte anche Evans a Vienna ed è in finale contro Rublev (Di sabato 31 ottobre 2020) Lorenzo Sonego non smette di stupire e va, meritatamente, in finale al torneo ATP 500 in corso a Vienna. Il Tennista italiano che ieri ha inflitto al numero 1 del mondo Novak Djokovic la peggiore sconfitta della sua carriera in un match al meglio di tre set, oggi ha eliminato in un’ora e 20 minuti il britannico Daniel Evans, di nuovo in due set, 6-3, 64. Sonetto, numero 42 del ranking ATP, ma ovviamente destinato a guadagnare molte posizioni, nel primo set ha trovato il break già nel primo turno in battuta dell’avversario, concretizzando la prima di tre palle-break che si era guadagnato, poi ha chiuso in scioltezza sul 6-3 senza mai arrivare ai vantaggi, chiudendo l’ultimo game al servizio a zero in appena 32 minuti. Tennis, impresa di ... Leggi su blogo (Di sabato 31 ottobre 2020) Lorenzonon smette di stupire e va, meritatamente, inal torneo ATP 500 in corso a. Ilta italiano che ieri ha inflitto al numero 1 del mondo Novak Djokovic la peggiore sconfitta della sua carriera in un match al meglio di tre set, oggi ha eliminato in un’ora e 20 minuti il britannico Daniel, di nuovo in due set, 6-3, 64. Sonetto, numero 42 del ranking ATP, ma ovviamente destinato a guadagnare molte posizioni, nel primo set ha trovato il break già nel primo turno in battuta dell’avversario, concretizzando la prima di tre palle-break che si era guadagnato, poi ha chiuso in scioltezza sul 6-3 senza mai arrivare ai vantaggi, chiudendo l’ultimo game al servizio a zero in appena 32 minuti., impresa di ...

SuperTennisTv : Semifinale da Lucky Loser, best ranking e vittoria sul n°1 al mondo. Lorenzo #Sonego sconfigge #Djokovic 6-2 6-1!… - c_appendino : Nella storia del tennis solo 5 italiani avevano battuto il numero 1 del mondo in carica. Oggi si è aggiunto Lorenzo… - SuperTennisTv : ?? Riviviamo il match point della straordinaria partita di Lorenzo #Sonego contro Novak #Djokovic! ???? Troviamo una… - fo1984 : RT @SkySport: Atp Vienna, Sonego conquista la finale: Evans ko in due set. Sfiderà Rublev - Cuore_Toro : RT @Coninews: ?? MA-GNI-FI-CO ?? Dopo aver sconfitto Djokovic, Lorenzo #Sonego batte anche il britannico Daniel Evans 6-3 6-4 e vola in fina… -