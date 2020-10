Tennis, il Circolo Sporting di Torino celebra Lorenzo Sonego: sagome dopo la vittoria contro Djokovic a Vienna (Di sabato 31 ottobre 2020) L’impresa di Lorenzo Sonego nei quarti di finale dell’ATP di Vienna ha scosso tutto il mondo dello sport italiano. La sonora sconfitta inflitta al n.1 del mondo del Tennis Novak Djokovic fa decisamente rumore e oggi il piemontese si giocherà la sue chance per entrare in finale, affrontando il britannico Daniel Evans. Una prestazione sontuosa quella del classe ’95 del Bel Paese, che sul cemento austriaco è stato autore della partita della vita all'”Erste Bank Open“. Per questo il Circolo della Stampa Sporting di Torino, luogo di allenamenti di Lorenzo, ha celebrato in modo particolare quanto è accaduto: “Siamo entusiasti per l’exploit, una magnifica ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) L’impresa dinei quarti di finale dell’ATP diha scosso tutto il mondo dello sport italiano. La sonora sconfitta inflitta al n.1 del mondo delNovakfa decisamente rumore e oggi il piemontese si giocherà la sue chance per entrare in finale, affrontando il britannico Daniel Evans. Una prestazione sontuosa quella del classe ’95 del Bel Paese, che sul cemento austriaco è stato autore della partita della vita all'”Erste Bank Open“. Per questo ildella Stampadi, luogo di allenamenti di, hato in modo particolare quanto è accaduto: “Siamo entusiasti per l’exploit, una magnifica ...

