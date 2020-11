«Teniamo aperto il ristorante per salvare anche la dignità del lavoro» (Di sabato 31 ottobre 2020) «Il susseguirsi di decreti ci ha fatto venire l'idea di crearne uno tutto nostro». Si chiama Decreto Bertamè e come l'ultimo Dpcm è attivo dal 28 ottobre. La trattoria in via Lomonaco a Milano decide così di restare aperta, nonostante il periodo di crisi e l'obbligo di chiusura alle 18, dando vita a una serie di nuove proposte come la colazione fatta in casa, pane caldo e pasta fresca take away e soprattuto lo smart working «Casa Bertamè» per «portare l'ufficio al ristorante». Abbiamo parlato con Lorenzo, proprietario della trattoria e di questo suo decreto che sta facendo molto parlare, anche fuori dal suo quartiere.Come è nata l'idea di pubblicare un vostro decreto?«La mia compagna ha pensato, visti tutti i decreti annunciati quest'anno, di farne uno tutto nostro per indicare ... Leggi su panorama (Di sabato 31 ottobre 2020) «Il susseguirsi di decreti ci ha fatto venire l'idea di crearne uno tutto nostro». Si chiama Decreto Bertamè e come l'ultimo Dpcm è attivo dal 28 ottobre. La trattoria in via Lomonaco a Milano decide così di restare aperta, nonostante il periodo di crisi e l'obbligo di chiusura alle 18, dando vita a una serie di nuove proposte come la colazione fatta in casa, pane caldo e pasta fresca take away e soprattuto lo smart working «Casa Bertamè» per «portare l'ufficio al». Abbiamo parlato con Lorenzo, proprietario della trattoria e di questo suo decreto che sta facendo molto parlare,fuori dal suo quartiere.Come è nata l'idea di pubblicare un vostro decreto?«La mia compagna ha pensato, visti tutti i decreti annunciati quest'anno, di farne uno tutto nostro per indicare ...

