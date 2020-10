"Temo che la situazione stia sfuggendo di mano". Rivolte in piazza, il terribile sentore di Crosetto: per Conte si mette malissimo (Di sabato 31 ottobre 2020) Tutti preoccupati per l'emergenza in corso. Anche Guido Crosetto che su Twitter si sfoga così: "Temo che la situazione stia sfuggendo di mano. Non solo per gli errori, che ogni nazione ha fatto nella lotta al Covid. Sta mancando la capacità di guidare e la percezione diffusa è un Governo diviso, incerto e debole. Ma quando un popolo perde la fiducia, scoppia il caos". Il riferimento del fondatore di Fratelli d'Italia, oggi imprenditore, è alle Rivolte che si stanno riversando nelle piazze. Non a caso proprio ieri, 30 ottobre, a Firenze ci sono stati scontri tra la polizia e circa duecento persone che si sono radunate nel centro storico per protestare contro gli ultimi Dpcm firmati da Giuseppe ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) Tutti preoccupati per l'emergenza in corso. Anche Guidoche su Twitter si sfoga così: "che ladi. Non solo per gli errori, che ogni nazione ha fatto nella lotta al Covid. Sta mancando la capacità di guidare e la percezione diffusa è un Governo diviso, incerto e debole. Ma quando un popolo perde la fiducia, scoppia il caos". Il riferimento del fondatore di Fratelli d'Italia, oggi imprenditore, è alleche si stanno riversando nelle piazze. Non a caso proprio ieri, 30 ottobre, a Firenze ci sono stati scontri tra la polizia e circa duecento persone che si sono radunate nel centro storico per protestare contro gli ultimi Dpcm firmati da Giuseppe ...

RE-Opening 2020. Impressioni di Lenz: testo e contesto di un linguaggio

Carlo Lei ci narra l'esperienza di RE-Opening di Lenz Fondazione, con i suoi nuovi soli da Calderón de la Barca e una coppia di videoinstallazioni.

