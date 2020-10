Tano passami l’olio – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 1 novembre 2020)l’olio Via Francesco Petrarca, 4 – 20123Tel. 02/8394139 Sito Internet: www.lolio.it Tipologia: ricercata Prezzi: antipasti 30/40€, primi 30€, secondi 45/50€, dessert 20€ Giorno di chiusura: Domenica OFFERTAl’olio è il ristorante stellato diSimonato e casa indiscussa dell’olio extravergine di oliva. Qui, l’oro verde ha un posto d’eccezione: non è solo l’ingrediente utilizzato in cucina per preparare i piatti ma anche un complemento importante per rifinire il piatto una volta giunto a tavola. Lo stile disi distacca da quello della cucina tradizionale puntando più su una continua ricerca e su ...