Tamponi rapidi periodici nelle Rsa Gallera:10 milioni per assistenza domicilio (Di sabato 31 ottobre 2020) L’assessore al Welfare Giulio Gallera parla di Rsa in Lombardia: «Stiamo dando forte sostegno». La Regione fornirà a tutte le strutture i Tamponi antigenici rapidi da effettuare agli ospiti e agli operatori periodicamente. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 31 ottobre 2020) L’assessore al Welfare Giulioparla di Rsa in Lombardia: «Stiamo dando forte sostegno». La Regione fornirà a tutte le strutture iantigenicida effettuare agli ospiti e agli operatori periodicamente.

SkySport : Figc, cambia il protocollo anti Covid: ok ai tamponi rapidi - piersileri : Accolgo con gratitudine il via libera all’accordo nazionale che consentirà a medici e pediatri di effettuare… - sbonaccini : Ai primi di novembre tamponi rapidi gratuiti ai parenti per favorire le visite in sicurezza agli ospiti delle strut… - zazoomblog : Coronavirus: Gallera più risorse a rsa e tamponi rapidi per tutte le strutture (2) - #Coronavirus: #Gallera… - infoitinterno : Coronavirus, tamponi rapidi dai medici di base: Veneto capofila, pronta l'ordinanza -