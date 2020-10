Tajani su Situazione Scuola: si è Perso Troppo Tempo, Sarà Complicato Rimediare (Di sabato 31 ottobre 2020) Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, parla di lockdown e Scuola. Sul lockdown afferma: “Siamo pronti a fare tutto ciò che serve per impedirlo” ma “siamo sul filo del rasoio”. In merito alla Scuola, invece dichiara: “Temo che sia molto, molto, molto Complicato, si è Perso Troppo Tempo, non so se la Situazione sia rimediabile, … Leggi su youreduaction (Di sabato 31 ottobre 2020) Antonio, vicepresidente di Forza Italia, parla di lockdown e. Sul lockdown afferma: “Siamo pronti a fare tutto ciò che serve per impedirlo” ma “siamo sul filo del rasoio”. In merito alla, invece dichiara: “Temo che sia molto, molto, molto, si è, non so se lasia rimediabile, …

giornali_it : Coronavirus: Tajani, 'per scuola si è perso troppo tempo, temo situazione non rimediabile' #31ottobre… - GaProfgio : RT @orizzontescuola: Coronavirus, Tajani: “Temo che la situazione per la scuola non sia rimediabile, si è perso troppo tempo” - zazoomblog : Coronavirus: Tajani per scuola si è perso troppo tempo temo situazione non rimediabile - #Coronavirus:… - orizzontescuola : Coronavirus, Tajani: “Temo che la situazione per la scuola non sia rimediabile, si è perso troppo tempo” - TV7Benevento : Coronavirus: Tajani, 'per scuola si è perso troppo tempo, temo situazione non rimediabile'... -