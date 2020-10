Tabellone Masters 1000 Parigi Bercy 2020: Nadal guida il seeding. Berrettini e Sonego gli azzurri al via (Di sabato 31 ottobre 2020) Il Tabellone del Masters 1000 di Parigi Bercy 2020. Rafael Nadal dopo la vittoria del Roland Garros, torna nella capitale francese e va alla caccia della prima vittoria nel Masters 1000 Parigino. Oltre a Novak Djokovic, sarà assente anche Thiem che lascia così a Stefanos Tsitsipas il ruolo di seconda testa di serie. Sono al momento due gli italiani nel Tabellone principale: Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini. Il primo affronterà Alexander Bublik nel match d’esordio, il secondo partirà con un bye e poi attenderà il vincente del confronto tra Ramos-Vinolas e un qualificato. Di seguito il ... Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) Ildeldi. Rafaeldopo la vittoria del Roland Garros, torna nella capitale francese e va alla caccia della prima vittoria nelno. Oltre a Novak Djokovic, sarà assente anche Thiem che lascia così a Stefanos Tsitsipas il ruolo di seconda testa di serie. Sono al momento due gli italiani nelprincipale: Lorenzoe Matteo. Il primo affronterà Alexander Bublik nel match d’esordio, il secondo partirà con un bye e poi attenderà il vincente del confronto tra Ramos-Vinolas e un qualificato. Di seguito il ...

