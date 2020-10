Superlega, ‘Mundo Deportivo’: i top club discutono con la Fifa per partire nel 2022/2023 (Di sabato 31 ottobre 2020) Sono mesi ormai che si parla della possibile nascita di una Superlega composta dai migliori club al mondo, ma la Uefa si è sempre dimostrata contraria a tale iniziativa. Stando a quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’ i grandi club non avrebbero ancora abbandonato del tutto questa pista, tant’è che starebbero discutendo con la Fifa e un gruppo di investimento, tra cui la banca JP Morgan, per finanziare il progetto nella stagione 2022-23. L’idea sarebbe quella di istituire un torneo programmato in 34 partite e uno spareggio in stile Eurolega di basket; inoltre, la maggior parte delle squadre partecipanti avrebbe un posto fisso nella competizione, mentre altre si contenderebbero il posto. Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) Sono mesi ormai che si parla della possibile nascita di unacomposta dai migliorial mondo, ma la Uefa si è sempre dimostrata contraria a tale iniziativa. Stando a quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’ i grandinon avrebbero ancora abbandonato del tutto questa pista, tant’è che starebbero discutendo con lae un gruppo di investimento, tra cui la banca JP Morgan, per finanziare il progetto nella stagione-23. L’idea sarebbe quella di istituire un torneo programmato in 34 partite e uno spareggio in stile Eurolega di basket; inoltre, la maggior parte delle squadre partecipanti avrebbe un posto fisso nella competizione, mentre altre si contenderebbero il posto.

