Strappa orologio da 140mila euro | arrestaro ai Quartieri

(Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Napoli Centro hanno arrestato, in esecuzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, un 29enne pregiudicato napoletano, gravemente indiziato di rapina aggravata e lesioni aggravate. Lo scorso 4 ottobre, in pieno giorno, un giovane turista britannico residente in Svizzera stava passeggiando assieme alla propria compagna in via Santa Caterina da Siena, neiSpagnoli di Napoli, quando un giovane con berretto e volto scoperto, dopo averlo seguito a piedi lo ha spinto e, bloccandogli il braccio, gli hato l’Patek Philippe del valore di circa 140.000. Eseguita la rapina in pochi ...