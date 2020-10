Stati Uniti | 99 321 nuovi casi di Covid-19 | prevista un’ondata di crescita verso dicembre

(Di sabato 31 ottobre 2020) La scorsa settimana abbiamo detto che per gliiniziava un inverno difficile. Sommando il picco di tutte le amministrazioni, abbiamo scritto 83.700che ad una settimana sono diventati 99.321. Gli scienziati intervida CNBC e altri media nazionali, parlano di un livello tre dell’epidemia che raggiungerà il picco più alto a. Un’analisi importante è quella della Johns Hopkins University che ha fornito alla CNBC dei dati per costruire dei grafici sull’andamento complessivo. È stato a luglio il penultimo picco record prima di questa nuova, che ha una salita esponenziale del 5% in 43. La NCBC definisce ciò il terzo picco da quando è iniziata la ...

RaiNews : La seconda ondata di coronavirus travolge il mondo intero.L'America Latina ha superato la soglia dei 400 mila morti… - Internazionale : Americana arriva una volta a settimana, la domenica mattina, e racconta cosa succede negli Stati Uniti. Ci si iscri… - masechi : ???? Pil terzo trimestre Stati Uniti: + 33.1% #America2020 - GiadaConte8 : RT @ElectionDay_tw: Domani alle 17:30 ci trovate live su Instagram con gli amici di @intheunion2020 per parlare degli ultimi giorni di camp… - nerovingia : Ieri gli Stati Uniti hanno totalizzato 101.000 nuovi casi. Che fuoriclasse! Ci tengono a essere i primi sempre in tutto. -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti

Rai News

31 ott 2020 - La sentenza di un giudice della Pennsylvania blocca temporaneamente il divieto che avrebbe altrimenti costretto TikTok a sospendere le proprie attività sul territorio Usa.PISA. Più di mezzo secolo in Clinica Neurologica all’Università di Pisa, come studente e poi come professore e, negli ultimi dieci, quale direttore. sABATO 31 ha fatto il suo ultimo turno in corsia pe ...