Stasera in tv | Canterville – Un fantasma per antenato su Italia 1

(Di sabato 31 ottobre 2020) Cast e personaggi Audrey Fleurot: Aliénor deMichaël Youn: Gwilherm Michèle Laroque: Elisabeth Lionnel Astier: Alain Mathilde Daffe: Virginia Julien Frison: Erwan Djelhan Wague: Eusèbe Luka Micheli: Zachary Finn Bell: Patron bistrot Françoise Oriane: Nonna di Erwan Michelangelo Marchese: Gauvain Jean-Marie Debol: Agente Immobiliare La trama Una leggenda britannica racconta deldi Eleanor, condannata ad infestare il castello della sua famiglia e a spaventarne qualsiasi abitante.Eleonor adempie perfettamente a questo compito, aiutato da Gwilherm, il suo fedele servitore. Ma quando gli Otis, una famiglia in fuga dalla vita parigina, acquista il castello, Eleanor è sconvolta perché non riesce spaventare questa stirpe del ventunesimo secolo. Peggio ancora, i ...

