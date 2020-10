Spostamenti regionali vietati e si esce solo per andare al lavoro: lunedì arriva un nuovo Dpcm (Di sabato 31 ottobre 2020) Per l’ennesima volta, con sufficiente ritardo rispetto agli eventi (ma non è finita: debbono ‘parlarne’ anche domani), a Palazzo Chigi Conte ha presieduto un vertice (presente anche il Cts), in merito ad ulteriori ‘strette’ da raccogliere in un nuovo Dpcm. Stavolta si chiude laddove è più rischioso vivere. Casa-lavoro e stop Quali saranno le ulteriori restrizioni non è ancora possibile saperlo anche se, molto probabilmente si tratterà di ‘chiusure mirate’ all’interno di aree attualmente più interessati dall’aumento dei contagi. Dunque non è da escludere nemmeno il divieto di spostarsi in determinate regioni. D’altra parte la virulenza va in qualche modo stoppata e, premessa l’impossibilità di un lockdown totale e generalizzato, ... Leggi su italiasera (Di sabato 31 ottobre 2020) Per l’ennesima volta, con sufficiente ritardo rispetto agli eventi (ma non è finita: debbono ‘parlarne’ anche domani), a Palazzo Chigi Conte ha presieduto un vertice (presente anche il Cts), in merito ad ulteriori ‘strette’ da raccogliere in unDpcm. Stavolta si chiude laddove è più rischioso vivere. Casa-e stop Quali saranno le ulteriori restrizioni non è ancora possibile saperlo anche se, molto probabilmente si tratterà di ‘chiusure mirate’ all’interno di aree attualmente più interessati dall’aumento dei contagi. Dunque non è da escludere nemmeno il divieto di spostarsi in determinate regioni. D’altra parte la virulenza va in qualche modo stoppata e, premessa l’impossibilità di un lockdown totale e generalizzato, ...

