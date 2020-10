Spider-Man Miles Morales include lo stupendo costume Spider-Versecon tanto di frame-rate originale

Spider-Man Miles Morales include lo stupendo costume Spider-Verse...con tanto di frame-rate originale (Di sabato 31 ottobre 2020) Spider-Man Miles Morales sarà un titolo di lancio per PlayStation 5, tuttavia Insomniac ha trovato il modo per renderlo ancora più prezioso e importante di quanto non fosse già.Gli sviluppatori hanno infatti incluso all'interno del gioco una skin speciale, dedicata al costume che Miles ha indossato nel film di successo Spider-Man: Into the Spider-Verse, noto da noi come Spider-Man: Un Nuovo Universo.La particolarità di questo costume? Indossandolo, Miles verrà animato e si muoverà esattamente come nel film animato, con un framerate decisamente inferiore al resto del mondo. Il ... Leggi su eurogamer (Di sabato 31 ottobre 2020)-Mansarà un titolo di lancio per PlayStation 5, tuttavia Insomniac ha trovato il modo per renderlo ancora più prezioso e importante di quanto non fosse già.Gli sviluppatori hanno infatti incluso all'interno del gioco una skin speciale, dedicata alcheha indossato nel film di successo-Man: Into the-Verse, noto da noi come-Man: Un Nuovo Universo.La particolarità di questo? Indossandolo,verrà animato e si muoverà esattamente come nel film animato, con undecisamente inferiore al resto del mondo. Il ...

