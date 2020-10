Spezia Juventus probabili formazioni, la decisione di Pirlo su Ronaldo (Di sabato 31 ottobre 2020) Spezia Juventus probabili formazioni – Spezia Juventus. Dopo la brutta prestazione contro il Barcellona, i bianconeri tornano a giocare in campionato, dove la vittoria sul campo manca dall’esordio contro la Sampdoria. Spezia da non sottovalutare. La Juventus ritrova però Cristiano Ronaldo che, tornato negativo, può accomodarsi in panchina. Spezia Juventus probabili formazioni, chi gioca Pirlo ritrova a disposizione Cristiano Ronaldo, che dovrebbe partire però dalla panchina, dunque Dybala dal primo minuto. Non saranno della partita De Ligt e Alex Sandro, il primo in fase di recupero dall’operazione ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 31 ottobre 2020). Dopo la brutta prestazione contro il Barcellona, i bianconeri tornano a giocare in campionato, dove la vittoria sul campo manca dall’esordio contro la Sampdoria.da non sottovalutare. Laritrova però Cristianoche, tornato negativo, può accomodarsi in panchina., chi giocaritrova a disposizione Cristiano, che dovrebbe partire però dalla panchina, dunque Dybala dal primo minuto. Non saranno della partita De Ligt e Alex Sandro, il primo in fase di recupero dall’operazione ...

