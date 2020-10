Spezia-Juventus, Pirlo: “Ronaldo è convocato. Non so se partirà dall’inizio” (Di sabato 31 ottobre 2020) La conferenza stampa di Andrea Pirlo alla vigilia di Spezia-Juventus: “Allenarsi a casa non è la stessa cosa”. TORINO – Vigilia di Spezia-Juventus per Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero in conferenza stampa ha presentato la sfida del Manuzzi, in programma domenica 1 novembre alle ore 15. Spezia-Juventus, la conferenza stampa di Andrea Pirlo Andrea Pirlo in conferenza stampa si è soffermato sui recuperi: “Cristiano è disponibile. Ha voglia di rimettersi in gioco. Sarà tra i convocati. Non penso che partirà dall’inizio. Vedremo e decideremo. Per noi resta un giocatore importante. De Ligt deve aspettare ancora una settimana, stiamo aspettando ... Leggi su newsmondo (Di sabato 31 ottobre 2020) La conferenza stampa di Andreaalla vigilia di: “Allenarsi a casa non è la stessa cosa”. TORINO – Vigilia diper Andrea. Il tecnico bianconero in conferenza stampa ha presentato la sfida del Manuzzi, in programma domenica 1 novembre alle ore 15., la conferenza stampa di AndreaAndreain conferenza stampa si è soffermato sui recuperi: “Cristiano è disponibile. Ha voglia di rimettersi in gioco. Sarà tra i convocati. Non penso che partirà dall’inizio. Vedremo e decideremo. Per noi resta un giocatore importante. De Ligt deve aspettare ancora una settimana, stiamo aspettando ...

