Spezia-Juventus | Pirlo in conferenza stampa | “Fondamentale portare a casa punti”

Leggi su tuttojuve24

(Di sabato 31 ottobre 2020) Siamo alla vigilia di, partita che vale per la 6a giornata del campionato di Serie A. Si giocherà domani alle ore 15:00 allo stadio Manuzzi di Cesena. Nelladelle vigilia Andreaha commentato così l’avvicinamento alla partita: “Sarà difficile, giocheremo con una neopromossa che sta facendo bene. Conosco Italiano visto che abbiamo fatto il corso da allenatore insieme. So che tipo di squadra imposta e come la vuol far giocare. Dovremo fare una bella partita epunti perché è importante per il nostro percorso. Manca la reattività nel recupero palla. In fase difensiva abbiamo subito meno gol dietro al Napoli. Stiamo proponendo un gioco più offensivo, quindi ...