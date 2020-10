Spezia-Juventus, i convocati di Pirlo: torna Ronaldo (Di sabato 31 ottobre 2020) Sono venti i calciatori convocati dall’allenatore della Juventus Andrea Pirlo in vista della sfida esterna di campionato contro lo Spezia in programma sul neutro di Cesena. Tra le novità spicca ovviamente il ritorno tra i disponibili di Cristiano Ronaldo, pronto a scendere in campo dopo i tanti giorni di isolamento. Questa la lista completa di convocati. Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio. Difensori: Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta. Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski. Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala. Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) Sono venti i calciatoridall’allenatore dellaAndreain vista della sfida esterna di campionato contro loin programma sul neutro di Cesena. Tra le novità spicca ovviamente il ritorno tra i disponibili di Cristiano, pronto a scendere in campo dopo i tanti giorni di isolamento. Questa la lista completa di. Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio. Difensori: Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta. Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski. Attaccanti:, Morata, Dybala.

juventusfc : ?????? ?????? ?? Al lavoro verso #SpeziaJuve ?? ??? - juventusfc : ?? Alle 14:00 Mister @Pirlo_official presenta #SpeziaJuve ? LIVE su @JuventusTV ?? - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS Cristiano Ronaldo è negativo al coronavirus Sarà a disposizione per la partita contro lo Spezia… - sportface2016 : #SpeziaJuventus, i convocati di #Pirlo - egide_mpayimana : RT @Route1futbol: Juventus squad to face Spezia. Cristiano Ronaldo ???? is back. ? #SpeziaJuve #Ronaldo -