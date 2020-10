Spezia | Italiano | «Pirlo conosciuto a Coverciano Una persona umile e capace»

(Di sabato 31 ottobre 2020) Vincenzoha parlato alla vigilia di-Juventus Vincenzo, allenatore dello, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro la Juventus. «Hoal corso di, una. Mi aspetto grande forza da parte della Juventus, per noi sarà una partita complicata, ma sono convinto che i bianconeri hanno raccolto fino ad ora meno rispetto a quello che meritavano. Noi domenica dovremo confermare le belle prestazioni delle settimane scorse, provando a metterli in difficoltà quando ne avremo la possibilità, cercando di controbattere e di fare una prestazione di livello. Ognuno ha il proprio ...

L’allenatore conferma: «Si è allenato individualmente, sta bene, non partirà però dall’inizio». Ci sarà anche Bonucci, non Chiellini. Davanti Morata e Dybala ...Siamo contenti del suo ritorno, è un calciatore duttile che in difesa può ricoprire diversi ruoli, ben venga averlo in squadra e a disposizione. Domani Spezia-Juve, Italiano: 'Ho conosciuto Pirlo a Co ...