Spezia | Italiano | “La Juventus ha raccolto poco | ma noi vogliamo confermare le belle prove fatte”

Mister Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Spezia e Juventus, prevista per domani.

"Mi aspetto grande forza da parte della Juventus, per noi sarà una partita complicata, ma sono convinto che i bianconeri hanno raccolto fino ad ora meno rispetto a quello che meritavano - ha dichiarato l'allenatore dello Spezia. Noi domenica dovremo confermare le belle prestazioni delle settimane scorse, provando di metterli in difficoltà quando ne avremo la possibilità, cercare di controbattere e di fare una prestazione di livello".

